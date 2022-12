Gianluca Vialli, sotto alla sua clinica... la foto che commuove il mondo

26 dicembre 2022 a

Ore difficilissime, per Gianluca Vialli, ricoverato a Londra dopo l'aggravarsi delle sue condizioni. La battaglia del "gemello del gol" contro il tumore al pancreas, ora, entra nella sua fase più dura. E così il mondo si raccoglie attorno all'ex fuoriclasse di Sampdoria, Juventus e Chelsea.

Al suo fianco nei giorni di Natale ci sono stati i familiari, la moglie e i figli, i fratelli e la madre. Poi i messaggi arrivati da tutti gli amici di una vita, in primis Roberto Mancini, il ct della Nazionale, quella Nazionale recentemente abbandonata da Vialli proprio per la necessità di concentrarsi esclusivamente sulle cure.

E tra chi si stringe attorno a Vialli, anche i tifosi della Sampdoria, squadra con cui vinse lo storico scudetto del 1991. Infatti a Londra, sotto alle finestre della clinica a Belgravia dove è ricoverato, sono arrivati i colori blucerchiati. Uno striscione che porta la solidarietà e l'affetto dei tifosi della Samp inglesi o residenti in Inghilterra, tifosi che si raccolgono nel club Scoe, Sampdoria Club of England.

A rivelare l'iniziativa è lo stesso club, con un post sui social che mostra lo striscione che potete vedere, striscione che recita: "C’mon Gianluca! All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo!", conclude lo striscione con un riferimento al coro che gli cantavano i tifosi della Sampdoria (Noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di Pelè. Luca Vialli, Luca Vialli, Luca Vialli alè alè...).