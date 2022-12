Ballando, Selvaggia: "Come lo hanno mortificato", altra bomba sulla Carlucci

Francesco Fredella 27 dicembre 2022 a

Parla Selvaggia Lucarelli, che racconta - ancora una volta - quello che è accaduto a Ballando con le stelle. Un'edizione all'insegna delle polemiche stellari: tutti contro tutti (c'è chi, addirittura, dice che la Lucarelli potrebbe lasciare il programma). Selvaggia utilizza un'ask su Instagram, botta e risposta con i suoi followers. E a chi le chiede come mai Carolyn Smith abbia improvvisamente iniziato a provare antipatia nei suoi confronti dice: “Non è improvvisato, alla prima edizione ho dovuto lamentarmi perché metteva like alla gente che mi insultava, mi ha sempre sofferta”.

Insomma, una Lucarelli scatenata. Senza freni, che risponde a tutti ed è pronta a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ad esempio quando attacca Anastasia Kuzmina, che è stata in coppia con Lorenzo Biagiarelli (fidanzato della Lucarelli). “Ci deve ancora spiegare perché piangere e andare davanti a una telecamera lamentandosi perché un concorrente sempre gentile che conosce da pochi giorni non la porta fuori dopo le prove. Direi che è stato un discreto omicidio/suicidio, ma non penso che sia responsabile di tutto quello che è successo, figuriamoci. Mi dispiace perché io e lei eravamo in buoni rapporti da anni e Lorenzo era entusiasta di ballare con lei, comunque gli ha chiesto scusa. Amen", dice ancora la Lucarelli.

Tra i più bravi di questa edizione, sicuramente molto tecnici, ci sono Gabriel Garko, Alessandro Egger e Biagiarelli. Ma ha vinto Luisella Costamagna con il suo maestro Pasquale La Rocca. La Lucarelli ha sparato a zero anche su Simone Di Pasquale, danzatore, elogiato dal punto di vista professionale e umano. "E' in un ruolo che lo mortifica perché è molto intelligente”, dice la giornalista.

Ma la polemica più forte resta legata alla vittoria della Costamagna, che ha vinto grazie ai voti del cast del programma (tranne la Lucarelli). Sulla vittoria è intervenuto anche il Codaconds così: “Presenteremo una istanza alla Rai volta ad ottenere tutti i dati relativi ai voti raccolti attraverso i social network nel corso della serata finale. Le polemiche sollevate nelle ultime ore da Selvaggia Lucarelli in merito al trattamento riservato al suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, quest’anno concorrente in gara, e il suo sfogo contro gli altri giurati e l’intera trasmissione, confermano tuttavia i dubbi sollevati in tempi non sospetti dal Codacons circa l’opportunità della sua partecipazione a Ballando con le stelle, con il conflitto di interessi che si è trasformato in un conflitto “bellico” tra la stessa Lucarelli, la giuria e gli altri componenti del cast, a dimostrazione di come le nostre perplessità fossero più che mai fondate e corrette".