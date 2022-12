Pogba infortunato? La foto che scatena la rabbia dei tifosi Juve

27 dicembre 2022 a

Un "innocente" selfie di Natale si trasforma in una slavina su Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus, 29 anni, in stagione non ha giocato nemmeno 1 minuto in gare ufficiali. L'infortunio al ginocchio in precampionato, con conseguente psicodramma su operazione o terapia conservativa, è costato al francese il forfait al Mondiale in Qatar. Il suo ritorno in campo, previsto per la prima gara del 2023, potrebbe slittare addirittura a febbraio. E mentre mister Massimiliano Allegri mastica amaro, l'ex Manchester United trascorre le sue vacanze in montagna: niente sci o snowboard, nelle foto pubblicate su Instagram, ma camminate sulla neve, sorrisi e saluti ai fan.

La reazione dei tifosi bianconeri, però, è furente. Sul Polpo Paul piovono solo insulti e accuse. Di seguito, ecco i commenti più "moderati": "Frate io ti voglio bene però se vai a sciare come min***a ti riprendi dagli infortuni?", "Go train bro, train hard! ur time is running out (tradotto: vai ad allenarti fratelli, allenati duro. Il tuo tempo sta per scadere!, ndr)", "Ma vai a Torino a correre", "Hai rotto i cog***i... rompiti di nuovo il ginocchio mi raccomando! Ero strafelice del tuo ritorno, ma stai prendendo in giro milioni di tifosi...".

O ancora: "A good influencer not a football player…" (un buon influencer, non un giocatore di calcio), "Fai anche Snowboard con un ginocchio rotto?", "Vai a lavorare ( e sono juventino) vergognati somaro!", "Quindi puoi sciare ma non riesci a correre in campo... Certo certo", "Sì riposati che hai fatto troppo quest’anno". Gran finale: "Lo stipendio lo usi per fare le settimane bianche e sbocciare a Courma?", "Pacco clamoroso!! Era meglio quando si stava peggio. Rimpiango Cristiano Zanetti e Poulsen, almeno loro correvano e non pubblicavano cavolate a caso", "Dai non puoi essere serio... È impossibile... Altrimenti se tu lo fossi significherebbe che ti manca veramente qualche giorno".