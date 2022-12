Idris Sanneh, lo sfogo: "Agnelli? Con lui persone sbagliate". E su Allegri...

28 dicembre 2022 a

Idris Sanneh, tifoso bianconero da lunga data, commenta in un'intervista a Fanpage le ultime vicende che hanno riguardato la Juventus. Dal caso plusvalenze alle dimissioni in blocco del Cda e del presidente Andrea Agnelli. Idris non usa giri di parole e di fatto afferma che l'ex numero uno della Juve si sarebbe fidato di persone sbagliate: "Ha commesso un errore nel delegare certe responsabilità a personaggi non all'altezza della situazione", afferma Idris. Il tifoso bianconero che è diventato un vero e proprio personaggio della tv di casa nostra grazie a Quelli che il calcio, non indica colpevoli in modo preciso: "Io non faccio nomi. Penso per fatti miei e verifico, ho frequentato per anni e visto i comportamenti. Ma non sono abituato a parlare male delle persone, anche io posso sbagliare".

Lui inoltre è un azionista della società bianconera e su questo punto racconta: "Io sono azionista dagli albori, da quando è entrata in Borsa. Essere un'azionista però è dire troppo, non mi piace. È un termine affaristico che mi confonde con altri personaggi. Io sono stato ospite in assemblea dopo aver avuto due deleghe da azionisti forti. Ecco: sono un azionista delegato che rappresenta interessi di altre persone, ma ho diritto di voto e di parola". Poi elogia l'intervento di Luciano Moggi: "È stato fantastico, lineare, forte, come lo è nella sua natura. Lo conosco abbastanza bene dopo averlo frequentato per tanti anni. Quando sento certe cose su di lui mi arrabbio tanto perché senza conoscere le persone non si possono dare giudizi. Si deve verificare il fatto, non la narrazione. La stampa di cui faccio parte spesso crea notizie false alla radice per antipatia e astio. Moggi è una persona magnifica, non è capace neanche di ammazzare una zanzara o una mosca".

Infine sul futuro della squadra parla di Max Allegri: "Ho delle riserve sul suo modulo di gioco, ma è un allenatore che conosce bene l'ambiente e se vince secondo me lo tengono".