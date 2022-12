Psg, Verratti a vita: rinnovo di contratto, "chiamatelo alla francese"

29 dicembre 2022 a

Marco Verratti: una seconda vita a Parigi. Il centrocampista ex Pescara ha rinnovato con il Psg fino al 2026, dopo essere arrivato nel club transalpino nel 2012. L'ufficialità del nuovo accordo è arrivato mercoledì 28 dicembre, pochi istanti prima del fischio d'inizio dell'incontro di Ligue 1 tra Psg e Strasburgo, vinto dai parigini 2-1 grazie al solito Mbappé. Il centrocampista ha così legato in modo ancora più saldo la propria carriera al club di Nasser Al-Khelaifi, ed è in lizza per diventare il giocatore con più presenze nella storia del club, primato attualmente ricoperto da Jean-Marc Pilorget con 435 gettoni, davanti agli attuali 399 dell'azzurro.

Lo stesso Verratti in recenti interviste aveva sottolineato come la Francia si sia trasformata negli anni in una sua reale seconda patria. E a Parigi, volando a seconde nozze la scorsa estate con la modella francese Jessica Aïdi, ha detto di volere restare a vivere dopo il ritiro: "Un giorno chiederò la nazionalità francese - ha detto il giocatore -. Sono arrivato qui da un paesino abruzzese come Manoppello a una capitale dove sei immerso in molte culture, in un'età in cui stai forgiando il tuo carattere, la tua personalità. Parigi è una città fantastica e questo Paese mi ha dato moltissimo".

Sul rinnovo di contratto, il tecnico Galtier ha così commentato: "Ho detto spesso che Marco è sicuramente il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo e queste sono ottime notizie per il club, i tifosi e anche per me stesso - ha chiuso -. A questo punto potremmo già semplicemente chiamarlo Marc: è molto francese, è tutto parigino".