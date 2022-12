Leao "scambiato, chi ottiene il Milan": la bomba di mercato da Manchester

30 dicembre 2022 a

Il Milan potrà godersi Rafael Leao ancora per poco? Sebbene le trattative per il rinnovo del contratto (che scade nel 2024) siano ancora in corso, il portoghese fa gola a tanti top club europei: non è quindi da escludere che decida di proseguire la sua carriera altrove, magari in Premier League, che ormai esercita un richiamo quasi irresistibile per i migliori calciatori al mondo.

Proprio dai tabloid inglesi arrivano notizie che fanno preoccupare i tifosi del Milan: stando a quanto riporta il Sun, i rossoneri sarebbero disponibili a effettuare uno scambio con il Manchester City. Avrebbe senso qualora il Milan dovesse rendersi conto di non avere margini per soddisfare le richieste di Leao sul nuovo contratto: pur di non perderlo a zero tra un anno e mezzo, Maldini e soci potrebbero cercare di ottenere qualcosa in cambio. Il Sun fa il nome di Jack Grealish, che il City ha strapagato nell’agosto 2021.

È indubbio che il calciatore inglese abbia talento, ma di certo non da giustificare l’acquisto per 117 milioni. Tra l’altro Guardiola, che lo aveva fortemente voluto, raramente lo impiega da titolare. Ecco allora che proprio Grealish potrebbe finire coinvolto in uno scambio che consenta al City di mettere le mani su Leao, che tra l’altro - essendo classe 1999 - è quattro anni più giovane del nazionale inglese.