Francesco Totti, una valanga di insulti: "Ma che hai fatto?"

Francesco Totti travolto dagli insulti. A metterlo nel mirino sono i fan su Facebook che di fatto hanno criticato qualche chilo di troppo del Pupone. “France’, te sei magnato er capitano”, “Te sta a veni’ er doppio mento”, “Non sembra più lui”, “Er king dell’arrosticino” sono solo alcune delle frasi, come riporta Repubblica, che si leggono sotto allo scatto dove l’ex numero dieci della Roma appare in piedi.

Decine i riferimenti a Noemi Bocchi, la sua nuova compagna: “È colpa sua”, “Ti sei lasciato andare da quando stai con lei”, “Torna da Ilary, guarda cosa ti sta facendo questa sfasciafamiglie”.

Un assalto vergognoso che ha scatenato non poche polemiche sul web. E così sono scattati anche i commenti a difesa dell'ex capitano della Roma: "“Ma come vi permettete di giudicare così la vita di una persona?” è uno dei commenti che prende le parti di Totti. Insomma non sono state delle Feste serene per il Pupone che si è ritrovato dentro una polemica inaspettata che lo ha ferito profondamente. Forse, dopo la separazione con Ilary Blasi, qualcuno vuole provocarlo. Ma Totti resiste. E di certo non si farà trascinare in risposte al veleno sui social a chi ha come sport preferito quello dell'insulto.