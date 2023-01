Angel Di Maria, bufera alla Juve dopo questo video: "No, no, tranquilli"

03 gennaio 2023 a

Il Mondiale vinto con l’Argentina in Qatar, il rientro a Torino per contribuire, possibilmente da protagonista, alla risalita in classifica della Juve, dopo un avvio di stagione fatto di alti e bassi. Angel di Maria e Leandro Paredes sono tornati in Italia per allenarsi con i bianconeri, dopo la parentesi della Coppa del Mondo. Un rientro celebrato sui social dalla Juventus, che su Instagram ha pubblicato un video del 'Fideo' e del centrocampista mentre fanno il loro ingresso in campo alla Continassa per rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. "I nostri campioni del mondo sono qui" ha scritto a corredo del post la Juventus.

I tifosi bianconeri bombardano di critiche

L’enfasi di tale post, però, è stato preso in maniera diversa dai tifosi bianconeri. La maggior parte dei tifosi, infatti, sono rimasti delusi dalle tempistiche del rientro (avvenuto dopo quello a Roma dell’ex Paulo Dybala) e dal rendimento avuto dai due prima della Coppa del Mondo: "Ma con tutta la calma del mondo, tranquilli" scrive ironicamente un tifoso. Mentre c'è chi non usa troppi giri di parole: "Il ritorno dei morti viventi" o "I nostri pensionati! Vediamo se cominciano a giocare anche qui”.

Qualcuno però arriva anche a dire: “Se Paredes perdeva l’aereo faceva un favore a tutti". Con la ripresa della stagione alle porte insomma, riconquistare la fiducia dell'ambiente juventino per Di Maria e Paredes potrebbe rivelarsi un'impresa difficile come vincere una Coppa del Mondo.