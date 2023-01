Antonio Conte, lo sfogo: "Non mi capiscono", gelo al Tottenham

04 gennaio 2023 a

a

a

Non un buon inizio di 2023 per Antonio Conte e il Tottenham. L’ex tecnico di Juve e Inter ha perso la prima partita del nuovo anno in casa contro l'Aston Villa e ora si appresta ad affrontare il Crystal Palace, in trasferta, per mettersi alle spalle gli ultimi risultati negativi e riprendere la marcia per i primi quattro posti in Premier League. Nelle ultime cinque gare sono solo arrivare due vittorie. Dopo la sconfitta contro l'Aston Villa, intanto, Conte è finito nel mirino di diversi commentatori inglesi, che lo avevano accusato di scaricare le colpe su altri quando le cose non vanno bene e hanno acceso dei dubbi sul suo futuro oltre la Manica.

Il colpo clamoroso che sconvolge il mercato di gennaio: dove va il "re" d'Argentina

Conte e il proprio difetto: “Devo studiare di più l’inglese”

Proprio in merito a queste voci Conte ha mostrato una certa insofferenza: “Dico sempre che sono felice qui. Lo dico dall’inizio, è difficile per me ripetere ogni volta la stessa cosa. Ho un buon rapporto con tutto l’ambiente. C’è un progetto e io ricordo sempre quale è”. Il tecnico italiano ha parlato anche del suo inglese e delle difficoltà nel farsi comprendere: "Devo studiare di più l’inglese, a volte torno a casa e me ne rendo conto. Non riesco a farmi capire bene”.

Bomba di mercato, la Juve ha deciso: chi sono due big che vanno via

Oltre ad insinuare dubbi sulla sua permanenza a Londra: ”Questo è un problema tra me e la dirigenza. C’è un progetto e io l’ho firmato per cercare di costruire col club qualcosa. Poi nel percorso possono accadere mille cose”.