Juventus, la bomba di mercato: tutto deciso, due big vanno via

Diciamoci la verità, non aspettavamo altro da 51 giorni esatti, da quella domenica 13 novembre nella quale il campionato è andato in pausa-mondiale. Grazie al cielo, però, mancano ora solo 24 ore alla ripresa dell'agognata Serie A. Ieri è iniziato il mercato e la Juventus, alle prese con tanti problemi extracalcistici, si era già mossa in anticipo. Juan Cuadrado (34) e Alex Sandro (31)potrebbero lasciare Torino alla fine del contratto, a giugno. La Juve sembra non voler rinnovare i due sudamericani e anzi, vorrebbe dare fiducia a Andrea Cambiaso, in prestito al Bologna.

Molte le squadre in difficoltà che si sono mosse nelle ultime ore per risolvere una situazione di classifica al limite del drammatico. Partiamo, quindi, dal basso. La Cremonese, ad esempio, ha chiesto e ottenuto dalla Sampdoria il difensore Alex Ferrari (28). A sua volta, il club blucerchiato si è rinforzato con l'attaccante Sam Lammers (25) e il centrale Bram Nuytinck (32), entrambi olandesi, e con il difensore Alessandro Zanoli (22) dal Napoli al quale ha girato il laterale polacco Bartosz BereszyN ski (30). Sempre la Samp, molto attiva per cercare di risalire la classifica, ha ceduto Francesco Caputo (35) all'Empoli. L'Udinese sta definendo il ritorno dell'attaccante brasiliano Matheus Martins (19) prestato al Watford mentre lo Spezia ha rinforzato l'attacco con lo stagionato attaccante portoghese Joao Moutinho (36).

La Roma sta provando a piazzare Eldor Shomurodov (27) al Torino ma chiede troppo: il club di Cairo lo prenderebbe solo in prestito. Al suo posto Mourinho ha ottenuto Ola Solbakken (24), attaccante della nazionale norvegese. Filippo Tripi (22) invece è stato ceduto dalla Roma in Slovenia, al Mura. Il club giallorosso continua, in silenzio, a battere la pista di Davide Frattesi (23), il centrocampista del Sassuolo inseguito già l'estate scorsa. Ma, al momento, non ci sono i presupposti per presentare agli emiliani un'offerta consona. Sull'altra sponda del Tevere la Lazio si è assicurata i servigi di Dimitrije Kamenovic(22), difensore dello Sparta Praga.



In cerca da tempo di un portiere per sostituire l'infortunato Sepe, la Salernitana ha fatto un colpo non da poco: la storico portiere della nazionale messicana Francisco Guillermo Ochoa (37) che ha disputato mondiali, Olimpiadi e Coppe Americhe. Il Monza, infine, si è alleggerita un po' della sua affollata rosa e ha ceduto all'Entella il greco Antonis Siatounis (20), centrocampista e, all'occorrenza anche difensore. E sin qui, gli affari ufficialmente conclusi in queste prime ore del mercato invernale. Sono attesi nelle prossime giornate i colpi grossi, al momento fermi solo a livello di trattative. Come quella che riguarda l'olandese Dumfries (26), reduce da un buon mondiale e ricercato in Premier: sono sulle sue tracce addirittura Chelsea, Manchester United e Totthenam. L'Inter ha sparato alto: 60 milioni per il cartellino dell'olandese. Sempre dall'Inghilterra, e precisamente dall'Aston Villa, è arrivata a Udine una maxi-offerta per Gerard Deulofeu (28). Mentre il Napoli ha messo gli occhi addosso al gioiellino marocchino Azzedine Ounahai (22) per i quale i francesi dell'Angers, però, chiedono la luna.