Sinisa Mihajlovic, Stankovic commuove tutti: "Ho guardato in cielo"

Dejan Stankovic è un uomo passionale. È rude ed è abituato alla battaglia. Per lui la salvezza della Sampdoria rappresenta più di una sfida, per lui evitare la serie B ai blucerchiati è un dovere. E così dopo 4 sconfitte consecutive e dopo parecchie settimana dall'ultima vittoria contro la Cremonese, la Samp ritrova il sorriso col Sassuolo, un 2-1 che da ossigeno alla classifica che per la Samp si è fatta davvero drammatica.

I gol sono arrivati da due veterani, Gabbiadini e Augello. Due gol che hanno permesso alla squadra di Stankovic di riprendere la battaglia esattamente lì da dove era cessata per lo stop al campionato dovuto ai mondiali. Ma Stankovic in questi giorni ha perso l'amico di una vita, Sinisa Mihajlovic.

E così dopo il secondo gol della Samp con lo sguardo rivolto al cielo Dejan ha cercato Sinisa quasi tra le lacrime. E solo qualche giorno fa aveva voluto ricordare così l'amico recentemente scomparso: "La morte di Sinisa mi ha tolto tutte la parole – ha raccontato Stankovic -. Sento dentro un immenso vuoto che non ho mai conosciuto prima. Sono ancora giovane e per fortuna ho ancora tutti i miei cari. Tutto quello che avevo è andato via con lui. Mi rimane la memoria e il grande orgoglio di avere fatto parte della sua vita". Poi a fine gara la confessione: "È vero, dopo il gol di Augello ho pensato a Sinisa. La vittoria si sa a chi va dedicata da oggi in poi…". E qualcuno tra i tifosi crede all'impossibile: "Sinisa era in campo con noi".