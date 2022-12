Sinisa Mihajlovic, la furia del fratello: "Non sono venuti al funerale"

23 dicembre 2022 a

La morte di Sinisa Mihajlovic ha colpito tutto il mondo del calcio. È stata una scomparsa dolorosa e prematura, come la stessa famiglia ha sottolineato. Tanti amici di Sinisa si sono stretti attorno ai familiari in questo momento drammatico. E in tanti, soprattutto tra i protagonisti della Serie A, si sono recati al funerale del campione scomparso recentemente. Allenatori, giocatori, ex compagni di squadra hanno sfilato alla camera ardente e poi hanno presenziato al funerale per testimoniare tutto il loro attaccamento all'ex campione di Stella Rossa, Lazio, Samp e Inter.

Ma qualcuno a quanto pare non avrebbe fatto altrettanto restando nell'ombra, lontano dai riflettori e in silenzio. Forse un silenzio inopportuno davanti alla morte di un amico o di un ex compagno di squadra. E così non è passato inosservato lo sfogo durissimo del fratello di Mihajlovic, Drazen che ha affermato: "A nome della famiglia ringraziamo anche coloro che mio fratello considerava grandi amici e della cui carriera ha partecipato alla creazione, ma che non si sono presentati al funerale né hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia. Va a loro merito".

Insomma una stoccata in piena regola che mette nel mirino chi non avrebbe partecipato al dolore dei familiari di Sinisa. E in tanti pensano che quel messaggio possa avere tra i destinatari Zlantan Ibrahimovic che è nel mirino dei social per non aver detto nulla sulla morte del suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter.