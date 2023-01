Vialli, l'assurdo video (cancellato) di Lapo? Poco dopo... da non credere

06 gennaio 2023 a

Lapo Elkann ha fatto discutere per il video contenente un bellissimo messaggio su Gianluca Vialli, venuto a mancare a Londra all’età di 48 anni. Il rampollo di casa Agnelli è stato criticato per un dettaglio particolare: ha girato il video senza indossare nulla nella parte superiore e così ha rischiato di far passare in secondo piano le parole dedicate all’ex calciatore appena scomparso.

Morte Vialli, sconvolgente video-saluto di Lapo (che poi cancella tutto) | Guarda

Dato che la polemica stava montando, Lapo ha deciso di rimuovere il video e poi di ricaricarlo tagliato, in modo che si vedesse soltanto la sua faccia e un po’ di spalle. “Potevi finire la spa, ti rivestivi e facevi il video - si legge tra i commenti - ma come cavolo si fa a non pensarci prima”. Elkann ha deciso di rispondere, chiarendo la questione una volta per tutte: “Non ero nella spa. Sono in mezzo all’oceano dopo un’immersione in barca. Avevo solo muta e una canottiera a righe che puoi vedere nel mio ultimo video TikTok girato poche ore prima. Soddisfatto della discordia che semini? Bene. Avanti”.

“Ho appena appreso la morte di un caro amico”, ha esordito Lapo nel suo messaggio. “Lo conoscevo da quando avevo 17 anni - ha proseguito - lui giocava nel Chelsea a Londra e mi proteggeva. Poi me lo ricordo bene nel duetto con Mancini alla Sampdoria, fece cose incredibili. Mi ricordo che con Del Piero è stato lui a portare la Champions alla Juve. Mi ricordo di essere stato seduto al fianco di sua madre e sua moglie alla finale di Wembley dove grazie a lui, a Mancini e a tutti i calciatori si è vinto l’Europeo contro l’Inghilterra. Gianluca ti adoro, sei sempre nel nostro cuore, sei un uomo straordinario che non si può dimenticare. Riposa in pace”.