Cristiano Ronaldo già stufo dell'Al-Nassr? Clamoroso gesto a fine primo tempo

Prima partita per Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr, in Arabia Saudita. Prima partita vista dalla tribuna: per un intoppo nel tesseramento infatti il portoghese ormai fuori dal calcio che conta (ma con uno stipendio da 1 miliardo di euro in più anni) ha guardato i neo-compagni di squadra dalla tribuna d'onore. L'Al-Nassr ha vinto ed è primo in classifica con 4 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Insomma, ora si attende solo il debutto di CR7: prima bisogna trovare in rosa lo spazio per un nuovo straniero.

Peccato che Cristiano Ronaldo anche in Arabia Saudita sta facendo subito discutere: infatti ha assistito al primo tempo per poi sparire. Ma non ha abbandonato lo stadio: è sceso in palestra, per assistere al secondo tempo mentre faceva corsa e cyclette. Insomma, ha grande voglia di tenersi in forma.

E le immagini della sua pedalata sono subito diventate virali: come è noto, il cinque volte Pallone d'Oro cura in modo ossessivo, maniacale, il suo corpo. E a 37 anni, per un calciatore, non può essere altrimenti. Insomma, Cristiano Ronaldo ha subito dimostrato di non prendere sotto gamba l'esperienza saudita. C'è da dire che la partita non era particolarmente avvincente: il tasso tecnico è quel che è, insomma forse meglio la cyclette e la palestra. CR7, per inciso, ha applaudito alla rete del raddoppio di Talisca, immagini che stanno facendo innamorare a tempo record i tifosi sauditi di lui.