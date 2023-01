Mourinho, "chi allenerà": bomba a Milan-Roma ancora in corso

09 gennaio 2023 a

Era ancora squalificato, Josè Mourinho, e ha visto la sua Roma pareggiare al 93' contro il Milan dalla tribuna di San Siro. In quegli stessi minuti, però, inizia a girare una indiscrezione clamorosa e pesantissima sul conto del tecnico portoghese: lo Special One potrebbe diventare a breve ct del Brasile.

Dopo le voci che lo volevano sulla panchina del "suo" Portogallo, dunque, Mou torna al centro del toto-allenatori dopo i terremoti del Mondiale in Qatar. A rilanciare l'ipotesi, più che concreta, non è un sito di calciomercato ma un suo ex fedelissimo, l'attaccante brasiliano Carlos Alberto che con Mourinho vinse la Champions League del 2004 con la maglia del Porto. "Forse Mourinho sarà il ct del Brasile. E' una notizia, la do io direttamente. Mi ha anche chiesto di fargli da assistente", ha dichiarato l'ex calciatore in un'intervista al podcast Mundo GV. La Seleçao è ancora alla ricerca di un ct dopo l'addio di Tite, mentre l'ex tecnico di Chelsea, Inter e Real è sotto contratto con la Roma fino al 2024.

Sul campo, nel frattempo, la Roma ha dato l'esempio perfetto del diabolico stile-Mou: gara di sofferenza, senza troppi lampi offensivi nonostante la presenza contemporanea di quattro giocatori di qualità come Abraham, Dybala, Pellegrini e Zaniolo. Sotto 2-0 fino all'87', Mou ha suggerito al suo vice Foti di inserire tutti i giocatori d'attacco a disposizione e la pressione alla fine ha portato i suoi frutti, con due gol nel finale e il pari di Abraham al 93'.