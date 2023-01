Milan beffato a San Siro, rimonta della Roma nel finale: 2-2

08 gennaio 2023 a

Termina 2-2 la sfida tra Milan e Roma, valida per la 17/a giornata di Serie A. Il colpo di testa di Tomori al 29' del primo tempo sblocca il risultato, nella ripresa Pobega trova il raddoppio al 32'. La gara sembra chiusa ma nel finale gli ospiti acciuffano il pareggio: Ibanez di testa riapre i giochi al 42', in pieno recupero la zampata di Abraham vale il 2-2. I rossoneri salgono così a 37 punti, agganciando la Juventus al secondo posto, mentre i giallorossi avanzano a quota 31, gli stessi della Lazio.

Il primo squillo della gara è del Milan al 2' quando sul cross messo al centro da Leao, Tonali si inserisce a rimorchio ma non inquadra la porta con lo stacco di testa. Poi le due squadre hanno iniziato una lunga fase di possesso e studio, fino al 24' quando Leao semina il panico palla al piede ma Mancini lo chiude in angolo. La Roma fatica a ripartire e il Milan al 28' ci prova con il tiro da fuori di Diaz che Rui Patricio manda in angolo. Al 30' sull'azione da corner i rossoneri vanno a segno: cross di Tonali per Kalulu che si libera della marcatura di Ibanez e insacca di testa il gol del vantaggio con Rui Patricio che non riesce a respingere.

La Roma subito il colpo prova una reazione. Al 34' dopo una splendida combinazione con Abraham, Dybala si incunea in area e perde l'attimo per concludere verso la porta. Al 42' la prima occasione vera dei giallorossi con Zalewski che si accentra e dal limite e tenta il tiro a giro, ignorando totalmente Dybala solo al limite, sfiorando il palo alla sinistra di Tatarusanu. Nel finale di primo tempo al 44' ancora Dybala ci prova di prima intenzione dal limite ma non inquadra la porta.

Roma intraprendente anche a inizio ripresa: al 52' Dybala prova a penetrare in area, il Milan si compatta e lo raddoppia efficacemente con Tonali e Hernandez. La Roma attacca lasciando ampi spazi per i rossoneri che rispondono con il tiro dalla distanza di Hernandez respinto in stile pallavolo da Rui Patricio. Poco dopo sul cross di Calabria, Giroud impatta di testa ma trova Rui Patricio pronto. La squadra di Mourinho cerca di innescare Abraham al 65', bel numero dell'inglese in area ma poi Kalulu anticipa Zaniolo in scivolata.

Gara bloccata e la Roma cerca di cambiare ritmo inserendo Tahirovic e Matic per Zaniolo e Cristante con Pellegrini che si alza vicino a Dybala ed Abraham. I giallorossi alzano il pressing ma lasciano ampi varchi e il Milan al 77' punisce immediatamente la squadra di Mou: Leao riparte, si accentra e serve l’assist per Pobega, da poco entrato, che di prima batte Rui Patricio con un piazzato preciso sul palo lontano per il 2-0.

La Roma tenta il tutto per tutto e all'87' riapre la gara. Sul calcio d’angolo battuto da Pellegrini, Ibanez svetta più in alto di tutti e batte di testa Tatarusanu per il 2-1. La Roma si getta nell'area rossonera al 92' ci prova con Abraham che si coordina di testa ma non riesce a dare forza al pallone su un cross da lontano, ma al 93' l'inglese riesce a trovare il pareggio: ennesima palla inattiva, Tatarusanu respinge il colpo di testa tentato da Matic a botta sicura ma Abraham da pochi passi dalla porta sigla il 2-2 finale, con giocatori e tifosi del Milan annichiliti.