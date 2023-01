Ivana Knoll, scandalo hot ai mondiali in Qatar: "Il calciatore che..."

09 gennaio 2023 a

L'Argentina a Qatar 2022 ha vinto il titolo di campione del mondo sul campo. Sugli spalti, invece, nonostante i lacci e i lacciuoli delle leggi locali, il titolo di più sexy della competizione lo ha vinto a man bassa la croata Ivana Knoll.

Modella ed ex miss Croazia, la ragazza ha seguito la sua nazionale in Medio Oriente, riscuotendo un enorme successo social: oggi il suo profilo ufficiale su Instagram, knolldoll, conta la bellezza di 3,6 milioni di seguaci. Durante Qatar 2022 Ivana ha infatti inondato il suo profilo con immagini mozzafiato, che ovviamente le sono valse più di una critica da parte dei qatarioti.

Sui social infatti ha dovuto incassare anche gli insulti: "Vergognati, rispetta la nostra cultura”, “Sei in Qatar: rispetta le regole, questo è un Paese musulmano", "Forse non lo sai, ma qui è vietato vestirsi in quel modo".

Tant'è, la Knoll ha tirato dritto per la sua strada. E ora ha anche deciso di rivelare un qualcosa di... proibito che è accaduto durante la competizione. Infatti, ha svelato di aver ricevuto numerosi sms e messaggi da parte di calciatori famosi. "Ricordo che alcuni calciatori mi hanno inviato messaggi del tipo come stai, blah, blah, blah. Io mi diverto con tutti. Immagino che alla gente piaccio perché sono carina, ma non mi interessa incontrare nessuno. La mia intenzione è far sorridere la gente, tutto qui", conclude Ivana Knoll, senza ovviamente fare i nomi dei calciatori che le avrebbero scritto.