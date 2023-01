Cristiano Ronaldo umiliato da Aboubakar: "Cosa penso di lui"

09 gennaio 2023 a

Il clamoroso passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr è stato talmente mostruoso da portare con sé pure qualche inghippo burocratico e regolamentare. Il club saudita, per poter tesserare il portoghese che a dicembre si era svincolato dal Manchester United dopo un anno e mezzo assai deludente, ha dovuto "tagliare" un altro giocatore. La scelta è ricaduta su Vincent Aboubakar, attaccante camerunense peraltro messosi in luce ai Mondiali in Qatar (due gol segnati) e tra i nomi di spicco della rosa della squadra.

Questo, ovviamente, fino all'arrivo di CR7, pagato 200 milioni all'anno (con clausola che lo lascerebbe libero di andare al Newcastle, nel caso gli inglesi si qualificassero per la prossima Champions League) oltre a una serie clamorosa di benefit e privilegi extra-lusso.

Suo malgrado, Aboubakar è stato dunque sacrificato sull'altare della star (e del business globale), ma ora da svincolato e senza squadra (si era addirittura parlato di un favore dello United, disposto ad ingaggiarlo in prestito) ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Ho sempre pensato che Messi fosse migliore di Ronaldo - ha confessato l'attaccante africano - e dopo essermi allenato con lui ho capito di avere pienamente ragione. Leo è più forte". E tanti saluti a CR7.