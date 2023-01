Ferrari, clamoroso: chi ha dato "buca" al primo giorno di Vasseur

10 gennaio 2023 a

Lunedì 9 gennaio, il primo giorno a Maranello di Frédéric Vasseur. Il team principal arrivato dall’Alfa Romeo per sostituire Mattia Binotto e che potrebbe portare dei cambi in casa della Rossa: Simone Resta, che potrebbe rientrare a Maranello dopo l'anno passato in Haas, o la soluzione interna Enrico Cardile, l'attuale responsabile dell'area telaio che potrebbe essere promosso come direttore tecnico. Vasseur dovrà anche decidere quali mansioni assegnare all'ex braccio destro di Binotto, Laurent Makies, rimasto in forza al Cavallino, e chi sarà il capo delle strategie tra Inaki Rueda (che potrebbe dunque anche lasciare Maranello) e Ravin Jain.

L'incontro coi piloti prossima settimana

Intanto la Ferrari continua la sua battaglia politica contro Red Bull Powertrains, in vista della nuova era della Formula 1 che inizierà nel 2026. Rimandato invece il primo incontro ufficiale con quelli che saranno i due piloti titolari della scuderia di Maranello nel Mondiale 2023: né Charles Leclerc (che in questi giorni si sta dando all'alpinismo in Val Gardena insieme al suo preparatore atletico nonché amico Andrea Ferrari), né Carlos Sainz (rientrato in Spagna per allenarsi insieme all'otto volte iridato del Motomondiale Marc Marquez dopo aver seguito da vicino le gesta del padre nelle prime tappe della Dakar di scena in Arabia Saudita) erano infatti presenti a Maranello nel giorno in cui si è insediato il nuovo team principal.

Vasseur, arduo compito a Maranello

Il primo incontro tra il team principal e i suoi due driver avverrà soltanto la prossima settimana. Come pianificato in precedenza infatti Leclerc e Sainz cominceranno il proprio lavoro in vista della nuova stagione soltanto il prossimo 16 gennaio quando partiranno le sessioni al simulatore della nuova monoposto con cui nel weekend del 5 marzo prenderanno parte al GP del Bahrain che aprirà il Mondiale di Formula 1 2023. Il primo che vedrà Frederic Vasseur al timone di una Ferrari che vuole tornare a lottare per quei titoli iridati che mancano da oltre 15 anni da Maranello.