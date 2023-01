Leclerc scala le Dolomiti? Il video che fa paura (e agita la Ferrari)

11 gennaio 2023 a

Smaltita la delusione per il Mondiale, Charles Leclerc si sta rilassando, passando le vacanze invernali sulle Dolomiti. A far spaventare i supporter del Cavallino, però, sono le vacanze che il monegasco sta trascorrendo in Val Gardena, durante le quali, insieme al preparatore atletico e inseparabile amico Andrea Ferrari, si sta dilettando in scalate ad alta quota. Il pilota della scuderia di Maranello ha documentato tutte le sue gesta da alpinista, pubblicando alcuni video tra le stories del suo profilo Instagram e, proprio questi video, divenuti virali sui social network, hanno preoccupato i suoi tifosi.

I video di Charles sulle Dolomiti

In questi video infatti prima si vede Leclerc, con l'immancabile tuta di colore rosso, impegnato in una sgambata notturna in sci da fondo lungo la risalita di un pendio tra i boschi e poi, in quello che più degli altri ha messo in grande apprensione i suoi followers, in cordata mentre sta scalando la parete di una delle vette innevate della catena delle Dolomiti, con sotto un terrificante strapiombo. "Attento Charles, ti vogliamo intero per il 14 febbraio" è il commento più gettonato sotto i post, che hanno ripubblicato il video dell'estrema arrampicata sulle Dolomiti del monegasco.

I fan aspettano Leclerc per il 14 febbraio

Fan preoccupati per le sue gesta, che non vedono l’ora di rivederlo in pista nel giorno di San Valentino, quando la Ferrari verrà svelato e dovrebbe essere subito portata in pista per il Filming Day di Maranello. Il teatro dello show potrebbe essere lo storico autodromo di Imola.