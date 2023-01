Gattuso-Ancelotti, le ragioni del litigio: bruttissime conferme

11 gennaio 2023 a

Carlo Ancelotti e Rino Gattuso si troveranno uno contro l’altro nella prima semifinale di Supercoppa spagnola, in programma tra Real Madrid e Valencia. I Blancos sono nettamente favoriti, e non potrebbe essere altrimenti, dato che la squadra allenata dall’ex calciatore del Milan sta incontrando parecchie difficoltà in questa stagione, con media e tifosi generalmente non soddisfatti dal lavoro di Gattuso.

A rendere più interessante l’incontro è però il fatto che i due tecnici non sono in buona da un po’ di tempo. “Ho grande rispetto per lui - ha dichiarato Gattuso in una lunga intervista al quotidiano spagnolo As - so che è una persona fenomenale, ed è il miglior allenatore al mondo. Con lui ho parlato l'ultima volta un anno fa. Ora il rapporto è…”. Gattuso non è andato oltre, lasciando intendere che le cose fossero un po’ irrisolte tra loro.

La risposta è arrivata da Ancelotti nella sua conferenza stampa pre-partita: “Abbiamo trascorso momenti bellissimi insieme, abbiamo vinto due Champions, abbiamo condiviso anni che ricorderò per sempre. In seguito li rapporti non sono stati sempre buoni. Abbiamo avuto problemi di natura personale di cui non voglio parlare”. Tutto è legato al Napoli, con Gattuso che ha preso il posto di Ancelotti, a quanto pare senza neanche fare una telefonata o mandare un messaggio al maestro…