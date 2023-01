Milan-Torino, Juric sbrocca in diretta tv: "Cosa stai dicendo?"

12 gennaio 2023 a

Il Torino, a sorpresa, espugna San Siro ed elimina il Milan dalla Coppa Italia. Un’uscita per i rossoneri che agli ottavi non si vedeva dalla stagione 2008-09, che fa male se si pensa al fatto che i granata hanno giocato in 10 dal 70’, per il doppio giallo del difensore Djidji. Il tecnico della squadra presieduta da Urbano Cairo, intanto, è contento ma ha qualche dubbio sull’espulsione del suo giocatore, come ribadito nell’intervista post-gara, ai microfoni di Canale 5: "Mi sembrava che Djidji avesse preso la palla, poi magari rivedendola avrei cambiato idea. Fino a quel momento avevo visto un grande Toro, creando occasioni e subendo poco".

Coppa Italia, impresa del Toro: Milan eliminato ai supplementari

Juric contro Bergonzi: “Cosa dici? Ha preso palla netta”

Quando però è arrivata l'analisi dell'ex arbitro e commentatore Bergonzi, Juric ha perso il sorriso. Il commentatore Mediaset ha spiegato come a suo dire l'espulsione fosse giusta perché Messias anticipa l'avversario, che pur sfiorando poi la sfera travolge l'attaccante parlando di intervento “imprudente". Un'analisi che ha fatto arrabbiare Juric che ha ripetuto: "No, no no. Ma cosa stai dicendo".

E poi ancora ha ribadito la sua tesi: "Non sono d'accordo assolutamente, prende palla netta". Il risultato favorevole ha sicuramente contribuito a non fare arrabbiare ulteriormente il mister che ha poi invitato tutti ad "andare avanti". E infatti ci hanno pensato gli altri presenti poi a virare il discorso sulla partita. Resta una serata da incorniciare per lui e per il Torino.