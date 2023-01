Juventus, Lorenzo Amoruso: "Me lo hanno detto, 30 punti di penalizzazione"

12 gennaio 2023 a

Il campionato che verrà quello del 2023-2024 potrebbe riservare diverse sorprese. Almeno è quello che sostiene l'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso. In un'intervista a Radio Bruno, Amoruso ha parlato di alcune voci che avrebbe sentito sul destino della Juve nel prossimo campionato di Serie A. Voci legate soprattutto alle inchieste che in questo periodo stanno coinvolgendo l'ex dirigenza bianconera e che hanno portato a un passo di lato da parte di Andrea Agnelli: "Mi hanno detto che la Juventus finirà la stagione senza sanzioni e nella prossima partirà con 30 punti di penalizzazione".

Poi l'ex viola ha aggiunto: "Questo è quello che mi hanno riferito, probabilmente starò dicendo una stupidaggine ma mi è stato detto questo: non vogliono alterare il campionato attuale e mi sembra anche giusto". E in questo quadro c'è da segnare la data del 20 gennaio. Tra poco meno di una settimana infatti la Juventus saprà se dovrà andare a processo insieme a Empoli, Sampdoria, Genoa, Pisa, Parma, Novara, Pescara e Pro Vercelli.

Il tutto legato al procedimento per le plusvalenze. A questo punto bisognerà attendere la data chiave per capire quale sarà lo scenario del prossimo campionato. E tirare le somme anche sul rischio di possibili penalizzazioni. Al momento l'ipotesi di Amoruso sembra remota, ma di fatto i tifosi della Juve non dormono certo sonni tranquilli.