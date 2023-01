Juventus, Allegri provoca il Napoli: "Non è una partita importante"

12 gennaio 2023 a

La Juventus si prepara alla partita più importante di tutta la stagione. Napoli-Juve sarà di fatto lo spartiacque del campionato, prima contro seconda. I bianconeri hanno messo in moto una grande cavalcata con una serie di risultati utili di fila che li ha avvicinati ai partenopei che però non mollano la presa sulla vetta della classifica. La tensione, in vista della gara di domani, si fa sentire.

E Massimiliano Allegri manda un messaggio chiaro a Spalletti: "Per noi è una partita del campionato. Noi arriviamo con dei buoni risultati, ma anche loro. Quella di domani non è una partita decisiva, ma credo che per loro sia molto più importante che per noi". Insomma la Juve con le parole di Allegri cerca di mettere pressione sul Napoli in vista di un big match che ha il sapore degli anni '80. "Giochiamo contro la più forte del campionato.

Lo dice la classifica che sono i favoriti: hanno fatto 44 punti e perso solo una partita", afferma Allegri. Infine le parole su Spalletti: "Io ho grande stima di Luciano. È talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l'anno scorso. Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio dovevo fare un'altra roba. Luciano è molto bravo, affrontarlo è sempre una bella sfida. Lui è uno dei più bravi, se non il migliore, ad allenare e insegnare".