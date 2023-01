Juve, voci inquietanti su Vlahovic: "La pubalgia è solo una copertura"

13 gennaio 2023 a

“Dusan Vlahovic? La pubalgia è una grossa scusa… e la Juventus è sempre stata brava a mascherare i suoi problemi”. Sono le parole di Carmine Esposito, ex calciatore di Empoli, Fiorentina e Sampdoria ed attuale procuratore, che esprime le sue perplessità nel suo intervento a 1 Station Radio: "La pubalgia è una grossa scusa… — dice — Dusan ha il suo caratterino, anche se ha dimostrato di essere un ottimo calciatore. La Juve, tuttavia, è sempre stata abile a celare questi problemi, il tutto sembra una messa in scena". Non è chiaro a cosa si riferisca Esposito con i suoi dubbi, se a problematiche fisiche più gravi o a motivazioni di altro tipo per l'assenza del calciatore dai campi di gioco con la maglia della Juve.

Vlahovic, la pubalgia ancora lo tormenta

Arrivato a gennaio scorso dalla Fiorentina per 70 milioni di euro, e fuori da metà ottobre, l’ultima apparizione del serbo con la maglia della Juve risale al match di Champions League contro il Benfica al Da Luz. Poi l’infortunio e la presenza minima ai Mondiali in Qatar. La pubalgia, però, ancora lo ha tormentato e costretto alla sosta ai box per molto tempo. Al Mondiale, solo una ‘comparsata’ e due spezzoni con un gol, però inutile ai fini della qualificazione della sua Serbia agli ottavi di finale.

Vlahovic, probabile ritorno in campo contro l’Atalanta

Tornata la Serie A, ancora continua a non essere a disposizione e ne avrà ancora per un paio di settimane, probabilmente. E dall’Inghilterra ci sono squadre che sono interessate a prenderlo, come rivelato giovedì da La Repubblica, che parla di un interesse dell’Arsenal, pronta a mettere sul piatto 110 milioni di euro. Intanto difficile che Vlahovic si riveda giovedì prossimo col Monza in Coppa Italia, la data più probabile è la successiva domenica 22 gennaio, quando a Torino sarà di scena l'Atalanta.