Gianluca Vialli, Lippi straziante: "Cosa mi è rimasto di Luca"

Marcello Lippi ricorda Gianluca Vialli. Durante la messa alla chiesa Santa Teresa del Gesù Bambino a Roma, l'ex ct della Nazionale e tecnico della Juve con cui Vialli ha vinto tutto ha voluto spendere alcune parole per l'ex capitano bianconero: "Mi è rimasta nel cuore la sua capacità di farsi voler bene e stimare da tutti. Era un leader, dentro e fuori dal campo". Parole quelle di Lippi che hanno commosso tutti.

I due avevano un rapporto speciale e Lippi non può dimenticare l'urlo di Vialli con la Coppa dei Campioni in mano nella notte di Roma del 1996. Il messaggio di Lippi arriva insieme a quello di Leonardo Bonucci che con Vialli ha condiviso l'avventura in Nazionale con la vittoria a Wembley dell'Europeo. Anche le parole di Bonucci hanno commosso i tifosi della Juve e di tutta la Nazionale: "Penso che il ricordo più bello sia quello di Wembley.

Gianluca è tutto in quell’abbraccio con il mister, lì c’era l’essenza di quel che c’era. È stato un esempio di vita, oggi non ci ricordiamo quello che ha fatto da campione perché quello che ha fatto da uomo è stato ancora più grande. Gianluca è stato davvero un esempio per tutti, in campo e fuori. Nonostante avesse la sua partita da vincere era lì con noi, partecipe, un elemento importante che ci ha permesso di risalire dopo la delusione del Mondiale 2018, per poi vincere un Europeo e saper trovare le parole giuste per ripartire dopo la delusione di Palermo". Vialli non sarà mai dimenticato.