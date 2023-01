Roma, Dybala e Abraham beccati così prima del gol

16 gennaio 2023 a

a

a

Il pareggio in extremis di San Siro contro il Milan, ha rivitalizzato la Roma di José Mourinho: 1-0 in Coppa Italia al Genoa di Alberto Gilardino, e domenica un secco 2-0 alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il protagonista assoluto è Paulo Dybala, che ha realizzato una doppietta contro i Violi, segnando anche giovedì in Coppa Italia. Ma l’intensa con Tammy Abraham, nella sfida contro i toscani, è da sottolineare: non solo l’assist dell’inglese per l’1-0 momentaneo dei giallorossi, ma anche il colloquio tra i due un minuto prima del raddoppio nella ripresa al minuto 82.

Zaniolo, bestemmia in faccia all'arbitro: il video dello scandalo | Immagini forti

Abraham-Dybala, che colloquio prima del gol del 2-0

I due attaccanti romanisti sono stati ripresi mentre chiacchieravano, parlando, fitto fitto, e non si capisce cosa stessero dicendo. Facile immaginare che stessero parlando innanzitutto della partita, ma considerando la loro gestualità viene facile pensare che stessero parlando delle proprie posizioni. Forse si accordavano su come muoversi e come posizionarsi nell'azione successiva. Il ripasso è stato perfetto. Perché dopo nemmeno un minuto la Roma ha realizzato il gol del 2-0, gol segnato da Dybala con l'assist di Abraham. L'inglese dà profondità, chiama il passaggio, sfrutta lo spazio, mette in mezzo e l'argentino fa gol. Partita chiusa con la doppietta dell'ex juventino.