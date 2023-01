Inter, colpo da Champions? "Chi arriva da Barcellona"

16 gennaio 2023 a

Il successo per 3-1 contro il Real Madrid in Supercoppa spagnola, lancia il Barcellona di Xavi che ora può pensare anche al mercato. Il club di Laporta è alla ricerca di un attaccante perché ha in rosa l’olandese Memphis Depay, in scadenza il 30 giugno, che vuole andarsene subito, scontento per lo scarso utilizzo che Xavi gli ha riservato. Il club blaugrana sta così sondando il mercato alla ricerca dello scambio... giusto e medita un affare con l’Inter: Joaquin Correa sei mesi a Barcellona, Depay sei mesi alla Pinetina. È un’idea che potrebbe risolvere i problemi di entrambe le squadre visto che il Tucu è stato fischiato da San Siro anche sabato e non ingrana.

Depay, raffreddato il possibile scambio con l’Atletico Madrid

La conferma sulla possibile trattativa è che gli uomini mercato delle due società potrebbero incrociarsi domenica a Riad, visto che quando l’Inter stava sbarcando il Barça stava per alzare il primo trofeo dall’aprile 2021. Il tempo eventualmente per parlarsi nei prossimi giorni non mancherà. Depay è al centro del mercato da giorni. Aveva offerte da club di seconda fascia della Premier, poi ha chiesto informazioni su di lui lo United (sarebbe stato un ritorno...) che però ha preso un altro olandese, Weghorst. Su Memphis così è “piombato” l’Atletico Madrid che deve sostituire Joao Felix, prestato al Chelsea. Tra Barcellona e Atletico, però, non è stato trovato un accordo per lo scambio Depay-Carrasco e la pista si è raffreddata.

Serve un’alternativa a Lukaku e Dzeko

L’affare Depay non è comunque semplice per l’Inter, ma l’a.d. Giuseppe Marotta vuole provarci comunque. I nerazzurri, scottati dal mancato arrivo di Paulo Dybala in estate (che tanto bene sta facendo a Roma), non vogliono buttare questa occasione dato che Correa non decolla. E visti i problemi di Lukaku e il bisogno di tirare il fiato di Dzeko, difficilmente Inzaghi direbbe di no a una punta di questo valore.