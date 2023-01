Report, Cristiano Ronaldo "non ha firmato": bomba sulla Juventus

16 gennaio 2023 a

"Cristiano Ronaldo non ha firmato". Da Report arriva una anticipazione su quanto andrà in onda tra poche ore su Rai 3. Una puntata, quella del programma diretto da Sigfrido Ranucci, che potrebbe inguaiare e non poco la Juventus. Si parlerà degli stipendi dilazionati "per finta" ai calciatori bianconeri durante il periodo Covid, secondo quanto sostengono gli inquirenti dell'inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino.

Una manovra finanziaria per alterare i conti in crisi del club, è la tesi dell'accusa, con il consenso dei giocatori dietro assicurazione di un pagamento in nero. La pistola fumante sarebbe "la carta Ronaldo", cioè l'accordo con il portoghes. Ma Ronaldo "non ha firmato" quel documento, sostiene Report: "Lo hanno consigliato bene". Anche perché CR7 non avrebbe avuto alcuna intenzione di rinunciare ai soldi pattuiti.

La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 top manager tra cui anche l'ex-presidente Andrea Agnelli, mentre venerdì 20 gennaio il Tribunale federale si pronuncerà sulla richiesta della Procura federale di riaprire anche il processo sportivo contro la squadra controllata dalla famiglia Agnelli. Sarò quello il Giorno X: secondo gli inquirenti, tutto il top management della società avrebbe messo in piedi una serie di misure correttive illegali per far tornare i dati di bilancio, frodando di fatto gli azionisti. L'inchiesta di Report raccoglie per la prima volta tutti gli atti d'indagine, tra cui i contenuti rimasti finora inediti di alcuni interrogatori eccellenti.

C'è anche un capitolo dedicato al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, con un audio in cui il produttore cinematografico ammette: "Ho usato il signor Agnelli, perché mi serviva che lui mi andasse in c***o ai fondi che erano un'altra stronzata".

Il riferimento in questo caso è allo scontro dei Presidenti di Serie A nella Lega Calcio e la questione relativa alla stessa "carta di Ronaldo" della Juve. C'era una cordata di presidenti che voleva far entrare i fondi? La risposta di De Laurentiis è appuntita: "Tutti i morti di fame della lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto anni a un fondo. Allora io dico: ma che siete matti? E allora io ho usato Agnelli perché chiaramente se entrava il fondo non gli permettevano di fare la Superlega e lui si è scagliato contro i fondi".