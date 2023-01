Australian Open, Berrettini fuori: atroce beffa con Murray

17 gennaio 2023 a

Melbourne amarissima per Matteo Berrettini: il tennista italiano esce al primo turno degli Australian Open, eliminato dall'ex numero 1 del Mondo Andy Murray. Il campione di Wimbledon era numero 13 del seeding, lo scozzese 35enne oggi solo numero 66 dell'Atp ma ha fatto valere la sua classe e l'enorme esperienza all'ombra di Federer, Nadal e Djokovic: il britannico ha vinto in 5 set con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7), 7-6 (6) in 4 ore e 54 minuti di gioco, dopo essere stato avanti di due set e venir rimontato dall'azzurro. Berrettini ha avuto a disposizione un match point sul 5-4 a suo favore nel quinto set, con Murray al servizio.

Per la tredicesima volta in carriera, Berrettini si è trovato sotto di due set. Gli è riuscito una volta sola di rimontare uno svantaggio simile, contro Jack Sock al primo turno a Wimbledon nel 2018. Solo a tratti si è rivisto il Berrettini migliore, potente con la prima, esplosivo con la risposta di diritto da sinistra, sicuro nelle esecuzioni in avanzamento e al volo. Una sconfitta doppiamente pesante per l’azzurro, che lo scorso anno a Melbourne si era issato fino alle semifinali e che pertanto rischia ora di perdere non pochi punti in classifica. Resta la consolazione di aver ritrovato quanto meno una buona condizione fisica, cosa che lo ha penalizzato per gran parte della scorsa stagione. Murray ha completato invece la sua prima vittoria su un Top 20 in uno Slam dal successo su Kei Nishikori ai quarti del Roland Garros 2017. E si proietta verso un secondo turno contro Fabio Fognini o Thanasi Kokkinakis.