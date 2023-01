Inter, Skriniar non accetta il rinnovo: quando va via

20 gennaio 2023 a

a

a

Neanche il tempo di esultare per la Supercoppa vinta nettamente a Riad contro il Milan, che Steven Zhang e tutta la dirigenza nerazzurra si trovano in casa la grana Skriniar. L’entourage del difensore slovacco, infatti, ha informato la dirigenza nerazzurra che il giocatore vuole valutare anche altre proposte. Segnale chiaro che la permanenza dello slovacco a Milano e molto più che difficile. Marotta, che nei giorni scorsi si è detto ottimista, ha fatto il massimo a livello economico e non può rilanciare. L’Inter resta ferma alla proposta di 6,5 milioni di euro all'anno, mentre si vocifera che il Psg ne abbia offerti 9.

Inzaghi, la frase al veleno su Sacchi: "Chi ascoltare...", bordata pesante

Inter, svanito l’ottimismo per Skriniar

Una distanza troppo ampia e impossibile da colmare per Zhang. In casa nerazzurri è ormai svanito l’ottimismo, secondo Sportmediaset: a meno di una decisione di cuore, che a questo punto sarebbe clamorosa, il difensore lascerà Milano a fine stagione. Marotta e Ausilio, rassegnati ma convinti di aver fatto tutto il possibile per trattenerlo, stanno già lavorando per trovare il sostituto da regalare a Inzaghi.

L'Inter concede il bis in Supercoppa, Milan travolto 3-0 a Riyad

Anche Di Marzio conferma: “Inter costretta a guardare anche altrove”

Per l’esperto di mercato, Gianluca di Marzio, “quella di Skriniar non è ancora una decisione definitiva, ma almeno per il momento il difensore ex Sampdoria non rinnoverà il contratto — dice — L'Inter manterrà comunque la porta aperta al giocatore in caso di ripensamenti. Ma il club nerazzurro, convinto di aver fatto il massimo sforzo per Skriniar, dovrà anche valutare eventuali sostituti per il futuro, vista la concreta possibilità di perdere un giocatore che è stato importantissimo nelle ultime stagioni”.