Juventus, "la squadra ha chiesto un incontro urgente con i dirigenti"

L'annuncio della penalizzazione di 15 punti arriva come uno tsunami in casa Juventus. E a tarda sera Luca Momblano, giornalista di QSVS molto vicino alle cose della Continassa, scrive sibillino: "La squadra Juventus, con Bonucci e Danilo portavoce, ha chiesto urgente incontro con la società per domani mattina", cioè oggi sabato 21 gennaio. Cosa si diranno non è dato ancora saperlo, anche se l'inquietudine dei big soprattutto di fronte alla ipotesi, concreta, di restare fuori dalla prossima Champions League (la Signora scivola a 22 punti, a -12 dalla Lazio quarta), fa già prevedere una fuga di massa stile estate post-Calciopoli.

In realtà, però, le prime reazioni dallo spogliatoio sembrano granitiche, perlomeno da parte del gruppo storico. Il portiere di riserva Perin ha pubblicato sui social una foto della squadra raccolta in un abbraccio. Nessuna parola, ma il significato è chiarissimo. E anche Danilo ha scelto la stessa foto, per confermare un gruppo coeso nel momento più difficile della stagione e forse degli ultimi 15 anni.

Leonardo Bonucci, il capitano messo un po' in secondo piano dal mister Max Allegri in questa fase della stagione rispolvera il motto "Fino alla fine" e scrive su Twitter: "Noi con Voi. Oggi è ancora più importante essere Squadra. Avanti sulla nostra strada. Fino Alla Fine". I commenti dei tifosi sono unanimi: tutti uniti per superare questa prova, che rischia di avere effetti devastanti non solo sul campo, ma anche sulla dirigenza appena insediatasi e su tutto l'ambiente bianconero.