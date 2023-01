Zaniolo al Milan, il piano perfetto di Maldini: come ce l'ha (quasi) fatta

24 gennaio 2023 a

Il Milan e Nicolò Zaniolo. Più di una suggestione di mercato. Se il giocatore se ne vuole andare dalla Capitale, il Diavolo ci pensa e prova a farlo suo. Ma prima deve fare i conti con la presenza del Tottenham e il braccio di ferro con la Roma. Se gli Spurs sono più lontani dei rossoneri (il calciatore preferisce rimanere in Italia), i giallorossi hanno rifiutato l’offerta rossonera del prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto a 22 che diventerebbe obbligo proprio con la qualificazione in Champions League. Una proposta rispedita al mittente dalla Roma, che vuole il riscatto senza condizioni.

La Roma vuole 35 milioni, scambio con Messias?

Lunedì, intanto, scrive sulle sue pagine il Corriere della Sera, c’è stato un contatto tra i rossoneri — proprio in trasferta a Roma dove stasera giocheranno contro la Lazio — e l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli. Paolo Maldini e Fréderic Massara avrebbe dato la sua disponibilità. La cifra, però, sarebbe di 25 milioni e non 35 come vorrebbe la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa può andare in porto e non si esclude la possibilità di vedere il brasiliano Messias alla Roma.

Messias più di Saelemakers in caso di scambio di prestiti

Dopo le frasi di Mourinho, si muove Massara, che aveva portato Nicolò a Trigoria portando l'offerta rossonera tramite Vigorelli, rifiutata perché i giallorossi vogliono la cessione definitiva. Il giocatore, intanto, avrebbe detto sì alla proposta rossonera di un contratto fino al 2026. Nell'affare potrebbe rientrare Junior Messias (più di Saelemaekers) in un'ottica di un eventuale scambio di prestiti che possa portare benefici a entrambi i club.