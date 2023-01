Nicolò Zaniolo, "che problema ha". Di Canio scatena il caos

23 gennaio 2023 a

Gli infortuni, la rottura con José Mourinho e la Roma, ora per Nicolò Zaniolo anche l’attacco dell’ex bandiera laziale Paolo di Canio, che ha parlato proprio del centrocampista giallorosso a Sky Sport: "Zaniolo ha un problema di distrazione costante anche con i social, Mourinho ha ragione — dice l’ex calciatore — Mourinho giustamente si sente in debito di riconoscenza perché ha protetto sempre Zaniolo. Ha tutte le ragioni e si sente un po’ tradito dopo averlo protetto sempre”. E ancora: "Ha ragione (Mou, ndr) quando sente la mancanza di rispetto da parte di Zaniolo , perché gli dice: ‘Mi fai questa cosa in questo momento dove io rischio di perderti e non poterti nemmeno sostituire in un momento delicatissimo della mia stagione?’”.

Terremoto in Serie a, addio Zaniolo? Rottura con la Roma, "con chi può firmare"

Di Canio ancora: “Per Mou difficile ora gestire Zaniolo se rimanesse”

Poi Di Canto conclude: “Mourinho vuole vincere, è un egoista e sa che in questo caso lui si può sistemare tutto arrivando tra i quattro — dice l’ex biancoceleste — Tra l'altro se dovesse rimanere Zaniolo sa che sarebbe anche difficile gestirlo, ha tutte le ragioni per essere arrabbiato. Forse Pinto poteva fare meglio qualche dichiarazione fatte su Zaniolo in passato”. Dopo la vittoria contro lo Spezia, Mou aveva gelato proprio il suo calciatore: “Per Zaniolo ho sempre avuto parole di sostegno. Il rapporto con me è buono, con l’ambiente vediamo che succede. Dal punto di vista legale la porta è aperta, non ho mai perso un minuto a pensare al mercato post Zaniolo. Magari sbaglio, ma la mia condizione è che non c’è storia. Sarei sorpreso se Zaniolo andasse via, se lo facesse faremo una riunione di emergenza per intervenire”.