Maldini, supercazzola sul Milan: "Gran risultato, in linea"

Il Milan è ufficialmente in crisi. Dopo la batosta con l’Inter in Supercoppa italiana, i rossoneri sono stati asfaltati anche dalla Lazio: il 4-0 dell’Olimpico è un risultato durissimo, anche perché consente al Napoli di fare il vuoto, con tutte le rivali oltre la doppia cifra di svantaggio. Per il Milan si tratta della quinta partita senza vittorie, quindi Paolo Maldini ha deciso di metterci la faccia, cercando di stemperare la tensione ai microfoni di Dazn.

“È un momento difficile - ha esordito la bandiera rossonera - siamo stati eliminati in Coppa Italia e perso la Supercoppa, abbiamo preso tanti gol nelle ultime gare. Dobbiamo ritrovare lo spirito con calma. L’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, adesso siamo ancora secondi in classifica. Con tutto il dovuto rispetto per questo momento ma siamo in linea con i nostri parametri. Non siamo il Milan degli anni Novanta, noi abbiamo necessità di avere una strategia che punta a sanare i conti della società ed essere protagonisti. Anche al mio Milan capitavano momenti così”.

Insomma, Maldini è andato in difesa dei rossoneri ma allo stesso tempo li ha un po’ ridimensionati per alleggerire la pressione: “Sappiamo che non siamo ai livelli delle più grandi in Europa, ma siamo agli ottavi di Champions. Un gran risultato. Noi non abbiamo la possibilità di prendere giocatori già fatti, dobbiamo crearli”.