BoboTv, rovinoso peto in diretta: il video, imbarazzo totale

Nel corso dell’ultimo appuntamento della BoboTv su Twitch si è verificato un episodio a dir poco curioso, che è subito diventato virale sui social. Mentre Lele Adani stava analizzando la grande vittoria per 4-0 della Lazio ai danni del Milan, qualcuno in sottofondo ha avuto problemi di flatulenza, a giudicare dai rumori che sono ben distinguibili. “Sarà stata una ‘ventata’ di Ventola?”, ha ironizzato Dagospia.

“Fantantonio che ha esagerato con riso, patate e cozze? - ha aggiunto il sito di D’Agostino - Lele Adani in ‘turbolenza charrua’? Oppure il meteorismo del bomber Bobo Vieri?”. Al di là del “puzzetta-gate”, la puntata della BoboTv ha fatto discutere soprattutto per gli attacchi che Antonio Cassano ha rivolto a Fabio Caressa. Oggetto del contendere è stato Skriniar, che secondo il giornalista di SkySport è un buon difensore ma sostituibile. “In Italia ci sono troppi incompetenti - è stata la replica dell’ex calciatore - quando il signor Fabio Caressa dice ‘tanto Skriniar va via, per me meglio Baschirotto’, con tutto il rispetto di Baschirotto, di cosa sta parlando?”.

Poi Cassano è stato ancora più duro, andando anche sul personale: “Adesso lo sto nominando, visto che ormai anche lui era nell'oltretomba, che non lo cagava più nessuno. Adesso gli dico: Fabio Caressa, non capisci una minc***, di cosa parli? Di cosa stiamo parlando? Di nulla, parliamo sempre del nulla. Ma con lui ci sono mille altre persone, che gli vanno dietro a queste persone qua, anche in altre reti”.