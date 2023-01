Carlo Ancelotti, l'ira dell'Atletico: "Real sempre la stessa cosa"

28 gennaio 2023 a

a

a

Scoppia il caso Real Madrid in Spagna. La squadra di Carlo Ancelotti infatti deve fare i conti con un durissimo comunicato da parte dell'Atletico di Madrid dopo la sfida di Coppa del Re. I Colchoneros infatti sono andati su tutte le furie per un secondo giallo mancato per i Blancos che a loro dire avrebbe falsato il match. Le parole usate dall'atletico sono durissime e parlano di un "sistema in cui si ripetono sempre le stesse cose". E ancora: "l Madrid è un club con un ambiente molto forte, con molti interessi attorno. Creano una pressione tale che è normale che si ripercuota sulle persone che devono prendere le decisioni. Loro sono consapevoli di ciò che li attende se danneggiano il Real con un errore o una scelta giusta".

"Ho la mia idea". Juve stangata, le pesantissime parole di Ancelotti

Poi l'affondo ancora più pesante: "Ci siamo abituati al sistema. Abbiamo letto pagine e pagine sulla stampa, ore di radio e televisione nei giorni che precedono un derby che parlano della necessità di proteggere un certo giocatore da una determinata squadra. Sinceramente penso che chi non è stato protetto siano stati Griezmann o Morata, ad esempio, che sono stati presi a calci, ma questo è il sistema". Ma l'Atletico non vuol sentir parlare di "vittimismo": "Non parlo quasi mai,- ha affermato l'ad dell'Atletico Miguel Angel Gil - perché ti accusano subito di essere una vittima, ma chi conosce davvero il DNA dell'Atlético de Madrid sa che non ci piace trovare scuse. In modo che nessuno dubiti: i responsabili di dove ci troviamo siamo noi, non avendo superato la fase a gironi di Champions League ed essendo a 7 punti dal terzo posto nella Liga. E sta a noi sfruttare 20 partite di campionato per chiudere la stagione come più in alto possibile, niente scuse, ma essere consapevoli di come funziona il sistema".