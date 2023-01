Zaniolo, l'indiscrezione: disastro per Roma e Milan

27 gennaio 2023 a

a

a

Tra Nicolò Zaniolo e la Roma rischiano di rimanere tutti infelici e scontenti. Il centrocampista, che nei giorni scorsi ha rotto definitivamente con squadra e ambiente, ha rifiutato la proposta del Bournemouth, pronto a mettere sul piatto tra parte fissa e bonus circa 35 milioni di euro. I giallorossi hanno aperto all'addio ma la destinazione non convince il giocatore, che accetterebbe la Premier League solo per un top club. Il Bournemouth infatti occupa la diciassettesima posizione e si trova attualmente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Neanche l'ultimo summit tra gli inglesi e l'entourage di Zaniolo ha dato esiti positivi. L'ipotesi Milan, l'unico club che si è mosso in Italia, sembra a sua volta tramontata: il Diavolo non è disposto ad andare oltre un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla partecipazione alla prossima edizione della Champions League, formula che non 'scalda' particolarmente Thiago Pinto e soci, che premono per una cessione a titolo definitivo. Con questi presupposti, a pochi giorni dal gong del mercato, non è escluso che Zaniolo possa rimanere nella capitale fino a giugno. Ai margini del progetto e con un rapporto tutto da ricostruire con la piazza e con i compagni.

Mudryk al Chelsea per 100 milioni: è una bomba contro Putin

Senza l'uscita del centrocampista i giallorossi non si muoveranno in entrata. La pista Hakim Ziyech, già seguito in estate, è destinata a spegnersi nuovamente, anche perché il Chelsea non fa sconti ed è intenzionato a far partire il giocatore solo a titolo definitivo. Scenario che estromette dalla corsa al marocchino anche il Milan, che si sta guardando attorno ma non può permettersi spese folli in questa sessione invernale. Restando a Trigoria è quasi fatta invece per il passaggio di Eldor Shomurodov allo Spezia: l'attaccante uzbeko ha dato il via libera per il trasferimento, la formula è quella del prestito oneroso. Continua poi il pressing del Leeds per Weston McKennie: la distanza tra richiesta della Juventus (35 milioni) e offerta degli inglesi (30) si è ridotta ulteriormente. Possibile una fumata bianca già nel weekend, anche se l'accordo non è ancora stato definito e riguarda in particolare la formula dell'operazione, dato che a Torino spingono per un addio a titolo definitivo del 'maghetto' statunitense.

Kessie per Brozovic? Doccia gelata: Inter, c'è un grosso problema

E' fatta invece per il ritorno in Serie A di Josip Brekalo, proveniente dal Wolfsburg. Il centrocampista croato, ex Torino, ha scelto la Fiorentina: sbarcato in serata a Firenze, nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il contratto con la sua nuova squadra.Giornata da fuochi d'artificio in Serie B. Radja Nainggolan torna in Italia e riparte dalla Spal, sotto la guida del suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi. Il Palermo, invece, ha perfezionato l'acquisto dalla Sampdoria "a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione" del centrocampista Valerio Verre. Il Como infine ha preso in prestito secco fino a fine stagione dal Rennes il portiere Alfred Gomis.