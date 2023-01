Adani massacra Allegri: "Nello spogliatoio...", cosa non torna

30 gennaio 2023 a

"Al di là di Fagioli, che è un ottimo ragazzo e che sta facendo molto bene ogni volta che viene chiamato in causa, non c'è un giocatore del Monza che ne vale uno della Juve. Per questo motivo non parlerei di scelte perché è l'errore che si fa da un anno e mezzo”. Dice la sua forte e chiaro Daniele Adani, analizzando il k.o. della Juventus contro il Monza, non risparmiando frecciate al ‘nemico’ Massimiliano Allegri, con cui è stato protagonisti di diversi diverbi in passato: "Si continua a dire che ci sono delle assenze, che tra l'altro sono sempre meno perché stanno rientrando. Però in questo anno e mezzo — aggiunge Adani — la Juventus ha perso contro l'Empoli, ha perso col Sassuolo, col Verona, col Monza, col Maccabi, col Villarreal, col Benfica. Ha continuato a perdere, ha perso con il Genoa l'anno scorso, che poi è retrocesso…".

Disastro Juve: Monza passa 2-0 allo Stadium e la supera

Adani: “Sembra che Allegri non abbia polso nello spogliatoio”

Poi Adani ribatte: "Ha perso, ha perso non ha fatto punti e non ha costruito niente — dice ancora — Quindi secondo me è un problema di lavoro. Anche oggi è una squadra che ha mostrato veramente poca preparazione, nella partita in tutte e due le fasi. Molta improvvisazione ciò che è sembrato a me”. Una analisi che diventa ancor più pungente e diretta subito dopo le parole di Allegri in trasmissione: "Quello che dice, lo dice perché avrà il polso dello spogliatoio — dice — ma non sembra. Lo diciamo dal da fuori, è chiaro, ma non ci inventiamo le partite. Lo diciamo vedendo le partite, senza inventarci nulla perché è da diciotto mesi che osserviamo le partite, da quando Max è in panchina". Per poi concludere: "Chiaramente è tutto più grave adesso, dopo questo fardello da cui non si sa ancora cosa uscirà. Quindi il suo richiamo ci sta, ma vedo pur sempre molta confusione. Tattica, oltre che agonistica".