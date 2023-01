Zaniolo, la vendetta della Roma: "Fatto fuori"

31 gennaio 2023 a

Tra Nicolò Zaniolo e Roma: è rottura totale. Il centrocampista giallorosso non vuole andare al Bournemouth, e ora altre situazioni sul tavolo non ci sono. Se oggi chiude il calciomercato invernale, significa che a meno di clamorosi colpi di scena il giocatore resterà a Roma, messo però fuori dal progetto tecnico giallorosso. I Friedkin, infatti, hanno sempre pensato che giocare per la Roma debba essere un onore e preso atto che il numero 22 si è rifiutato di allenarsi varie volte e si è rifiutato di giocare alcune partite, hanno deciso di considerarlo fuori dal progetto tecnico. Al momento la situazione è questa.

Nei prossimi giorni si valuteranno le sanzioni disciplinari. La decisione è presa in accordo tra allenatore, dirigenza e proprietà, poi si vedrà. Di certo i Friedkin vogliono che sia chiara una cosa: non sono disponibili a negoziare. Su un'altra cosa Dan e Ryan Friedkin (e Tiago Pinto) sono netti: se Zaniolo vorrà andar via in estate, e quindi non restare 18 mesi senza pallone (il suo contratto scade nel 2024), perdendo anche la Nazionale, dovrà portare un'offerta pari o superiore a quella fatta dal Bournemouth quest'inverno. In sintesi, intorno ai 30 milioni. Esattamente quelli che sono sfumati pochi giorni fa.

Intanto, il dorso romano del Corriere della Sera racconta che nelle ultime ore il calciatore ha lasciato la Capitale. Dopo le minacce ricevute nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, l'attaccante ha deciso di prendersi un periodo di riflessione lontano dall’ambiente di Roma. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, Zaniolo è partito per La Spezia, dove trascorrerà alcuni giorni in famiglia con l’obiettivo di ritrovare serenità. In serata la comunicazione ufficiale del club: Zaniolo è fuori dal progetto Roma.