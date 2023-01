Skriniar, il Psg è "sparito": Inter fregata, doppio disastro?

31 gennaio 2023 a

Milan Skriniar al Psg già in questa sessione di mercato? Le ultime ore di mercato ce lo diranno. Il club francese, che aveva fatto trapelare la volontà di offrire 10 milioni di euro per avere subito lo slovacco che a giugno invece arriverebbe a parametro zero, non ha ancora effettuato quel rilancio da 20 milioni che spingerebbe l'Inter a dire sì alla cessione immediata. L’impressione a meno di 24 ore dal gong finale, è che tutte le parti direbbero sì anche a quota 15 milioni, secondo Sportmediaset.

I nomi sul taccuino di Marotta se parte Skriniar

La palla, mentre sia Galtier che Inzaghi attendono, è tra i piedi dei dirigenti. Quelli parigini alla ricerca dell'offerta giusta, quelli nerazzurri del sostituto su cui investire almeno una parte del ricavato: un difensore dal costo contenuto o un investimento con formula favorevole, perché l'Inter non ha capacità e soprattutto volontà di spesa. Così impone la proprietà. I centrali nel mirino del club di via della Liberazione sono Tiago Djalò del Lille, Trevoh Chalobah del Chelsea, Victor Lindelof del Manchester United, Thilo Kehrer del West Ham. Ma anche Merih Demiral dell'Atalanta, quello che al momento è in pole. Tutti appetibili, tutti difficili per lo stesso motivo: costano, chi più, chi meno. E la situazione è complessa. Ma con l'Atalanta sono in corso colloqui per provare a trovare un accordo in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni.

Il Psg “disturba” l’Inter anche per Ziyech

In tutto questo, poi, va inserito l'interessamento del Psg per Ziyech: i francesi lo vorrebbero in prestito, il Chelsea pensa solo alla cessione solo a titolo definitivo. Lo stallo delle ultime ore potrebbe anche essere legato a questo affare, con i parigini indecisi se destinare le risorse economiche stanziate per gennaio su un difensore o un giocatore offensivo.