Bernardeschi, Juve sotto-choc: "Spero che gli scudetti vinti..."

Federico Bernardeschi fa tremare i tifosi della Juventus e proncia quella parole che finora nessuno ha avuto il coraggio di dire: "Scudetto". Di fatto l'ex giocatore bianconero ha parlato degli scudetti vinti sul campo dai bianconeri che, come nel caso di Calciopoli, potrebbero entrare nelle penalità nel caso in cui le inchieste sulla Juve dovessero deflagrare ancora dopo la maxi-penalizzazione di 15 punti. Una frase di Bernardeschi ha preoccupato e non poco i tifosi bianconeri: "Per gli stipendi, non lo so quello che succederà. Spero che gli scudetti conquistati non ci vengano tolti. Sarebbe una ingiustizia, enorme.



Che c'entra l'aspetto calcistico? I conti della società vanno al di fuori delle prestazioni sportive", ha spiegato al quotidiano ilMattino. E ancora: "Non nasce dal nulla. Ha una programmazione alle spalle che viene da lontano: De Laurentiis sono cinque-sei anni che allestisce una squadra che può lottare per il primo posto. Ha una visione vincente ed è normale che, tenta e ritenta, prima o poi vinci. E lo fai con merito". Infine una considerazione sul Napoli: "Succedeva anche a noi della Juve quando dominavamo. Quando venivano a giocare contro di noi c'era una specie di blocco psicologico da parte degli altri, tutti ci affrontavano dicendo: 'Beh, tanto perdiamo'. E mi pare che è quello che sta succedendo a chi affronta il Napoli".