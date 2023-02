Juventus, indiscrezioni dalla procura: altri 20 punti di penalizzazione

02 febbraio 2023 a

Che per la Juventus i guai potrebbero essere soltanto all'inizio è cosa nota, da tempo. Le speranze di ribaltare la penalizzazione di 15 punti per la questione plusvalenze, infatti, appare molto timida. Ma il punto non è nemmeno questo. Il punto è che per la manovra-stipendi i bianconeri rischiano stangate ben peggiori.

La bomba viene sganciata dal Corriere dello Sport, che dà conto di indiscrezioni che trapelerebbero direttamente dalla procura della Figc: secondo il quotidiano sportivo capitolino, per la manovra stipendi, le partnership opache e i rapporti con gli agenti, il club bianconero potrebbe subire una ulteriore penalizzazione di venti punti in classifica. Almeno questa sarebbe la richiesta che arriverà dalla procura sportiva.

E se si pensa che per la questione plusvalenze la penalizzazione è stata ben più aspra rispetto alla richiesta (15 punti contro i 9 chiesti prima del verdetto), ecco che la Juventus, come se fosse necessario ricordarlo, trema davvero. Per intendersi, se davvero i bianconeri venissero penalizzati con ulteriori 20 punti, oggi si troverebbeo un ultima posizione a tre punti, a cinque lunghezze di distanza dalla Cremonese e a sei da quella che diventerebbe la quota salvezza (oggi la Sampdoria, penultima, ha 9 punti in classifica).

Insomma, gli scenari sono estremi, catastrofici. Certo la Juve attende con ansia il ricorso sulla legittimità al Collegio di Garanzia sulla prima penalizzazione: se accolto, la penalizzazione verrà cancellata. Si tratta infatti di una sorta di Corte di Cassazione della Figc: la sentenza non può essere rimodulata, ma soltanto accolta o respinta. E il mondo bianconero, nel frattempo, vive alcuni dei giorni più cupi della sua storia.