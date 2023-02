Milan, "Stefano Pioli esonerato": tam-tam impazzito, la data

06 febbraio 2023 a

Questo 2023, fino ad ora, per il Milan è stato un assoluto disastro. Stefano Pioli sembra aver del tutto perso il controllo della squadra: l'ultimo atto il ko al derby di ieri sera, domenica 5 febbraio, finito 1-0 per l'Inter. Ma il risultato dice poco: il punto è che i rossoneri, sostanzialmente, non hanno giocato. Una performance a tratti imbarazzante. Sconvolgente, se si pensa al fatto che è la squadra campione in carica e se si pensa anche a come giocasse prima del mondiale in Qatar. Un vero e proprio mistero: cosa si è rotto?

Il Milan dopo la vittoria a Salerno ha pareggiato con Roma e Lecce, clamorosa la rimonta subita dai giallorossi. Dunque l'eliminazione dalla Coppa Italia con il Torino, il "massacro" subito sempre con l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana, poi le umiliazioni con Lazio e Sassuolo. Per i rossoneri ora fanno quattro sconfitte consecutive in campionato.

"Temo che Stefano Pioli...": Salvini, il drammatico sospetto sul mister del Milan

E sui social inizia a dilagare l'hashtag #PioliOut. Il mister del miracolo tricolore, insomma, è finito nel mirino di parte dei tifosi. E oggettivamente il tracollo verticale della squadra è un qualcosa che ha ben pochi precedenti.

In questo contesto, ovviamente, iniziano a filtrare voci sull'esonero di Pioli e sul possibile sostituto che potrebbe rimpiazzarlo sulla panchina rossonera. Ad ora, la società fa quadrato attorno al mister: l'esonero non sarebbe all'ordine del giorno. Ma secondo alcune indiscrezioni se il trend negativo continuasse in questo modo, tutto potrebbe cambiare. In particolare, la società guarda con attenzione al doppio confronto con il Tottenham in Champions League: in caso di un altro tracollo, a quel punto, Pioli potrebbe davvero saltare. E non sarebbe esclusa neppure una separazione tra le parti.