Juventus, la frase choc del pm: "Odio i bianconeri"

Parole chiare che scateneranno una bufera senza fine. Protagonista è Ciro Santoriello, uno dei pm che hanno dato il via all'inchiesta Prisma. Un'indagine che riguarda la Juventus e i suoi ex dirigenti. In queste ore, sui social sta facendo discutere un video del 2019 in cui Santoriello parla della sua fede calcistica e non usa parole tenere per la Juventus: "Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus - le parole del magistrato -. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ladrocini in campo". Parole chiarissime che secondo i tifosi bianconeri, già in rivolta, sottolineano un deficit di imparzialità da parte del pm. In un altro video che circola in rete si sente il relatore del convegno dire: "Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter".



