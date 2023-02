Milan, clamoroso ritorno? Chi può ribaltare tutto

07 febbraio 2023 a

Un nome del passato per rilanciare il Milan: Pierre Aubameyang. Il centravanti del Chelsea escluso dalla lista Champions per fare posto ai suoi nuovi acquisti e che in rossonero è cresciuto. Auba, sbarcato ai Blues in estate, era a Milano venerdì sera per stare con la famiglia mentre i Blues a Stamford Bridge applaudivano il debutto di Enzo Fernandez. Un viaggio autorizzato, come ha specificato Graham Potter, ma anche un segnale che Aubameyang in estate pare destinato a lasciare Londra. Stessa cosa che avrebbe voluto fare già a gennaio e il ritorno nel club dove è cresciuto nelle giovanili tra 2007 e 2008.

Il Milan, scrivono in Inghilterra, sarebbe sulle tracce del 33enne Auba già da tempo. Avendo già giocato nel 2022-23 con Barcellona e Chelsea, l’attaccante non poteva lasciare i Blues a gennaio. I regolamenti, poi, sono anche parte del motivo per cui Potter lo ha escluso dalla lista Champions: il Chelsea ha potuto inserire solo tre dei suoi otto nuovi acquisti di gennaio (Fernandez, Mykhailo Mudryk e João Felix), ma per farlo ha dovuto togliere un nome tra quelli che già c’erano. Potter ha deciso di salvare Ziyech, il cui trasferimento al Psg è saltato all’ultimo martedì e che venerdì era titolare contro il Fulham, e quindi di sacrificare Auba. “Non ha fatto niente di male, è un professionista esemplare — ha detto Potter — Dovevo prendere una decisione difficile ed è stato difficile anche spiegarla al giocatore. Ma lui ha capito. Giovedì ha fatto un ottimo allenamento, ma ho deciso che non l’avrei schierato col Fulham e gli ho dato il weekend libero”.