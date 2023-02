Lapo Elkann e il pm Santoriello: "Odio la Juve? Interessante, presto..."

08 febbraio 2023 a

"Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ladrocinio in campo”. Le parole del pm Ciro Santoriello nel 2019 hanno fatto scattare la bufera, e il video del pubblico ministero — colui che si sta occupando dell’inchiesta Prima — che sta circolando in queste ore sui social ha fatto arrabbiare non poco i tifosi juventini.

Parole che non hanno lasciato indifferente nemmeno il ministro dello Sport Andrea Abodi che con un tweet ha annunciato di aver segnalato il contenuto di questi video e segnalato a chi di dovere: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui" ha scritto infatti il ministro intervenendo sulle dichiarazioni del pm Santoriello divenute ormai virali.

I tweet arrabbiati di Lapo Elkann

Tra i tifosi arrabbiati ce n’è anche uno speciale, Lapo Elkann, che da sempre ha un rapporto diretto e reale sui social e anche in questo caso non si è tirato indietro, malgrado l'argomento delicato: "Io sono solamente, con Rispetto, curioso che questo PM dica cose del genere — commenta — Questa non è giustizia ma diffamazione verso una squadra che ha fatto tanto" è stato uno dei commenti. "Cos'è interessante?", gli chiede provocatoriamente un tifo, "è ABERRANTE" e subito Lapo conferma; “Concordo". Il senso di ingiustizia che sta pervadendo i tifosi è lo stesso che culla Lapo Elkann, al di là della figura che ricopre all'interno del panorama juventino e della famiglia Agnelli: "Purtroppo, la giustizia non è uguale per TUTTI, ma dovrebbe".

Lapo sicuro: “Il sole sorgerà presto sopra di noi”

Amarezza, frustrazione, voglia di fare chiarezza in un momento in cui però non sembra nessuno essere in grado di farla. Per difendere i propri diritti a sostegno della propria innocenza, è proprio Lapo che alla fine lancia una promessa al mondo juventino, l’occasione viene colta sulla riflessione di un altro tifoso bianconero: "Un componente del collegio di Garanzia del CONI che giudicherà la #Juventus, Vincenzo Cesaro, ammette di essere tifoso del #Napoli su Facebook, attacca #Agnelli, la sua famiglia, le sue imprese, offende @lapoelkann_ e definisce #Ronaldo un bimbominchia. Tutti serenissimi…" scrive l'utente. Non tarda la risposta di Lapo: "Il sole sorgerà molto presto per noi" scrive Lapo nella sua risposta, "dobbiamo avere fede essere uniti e compatti Forza Juve fino alla fine…"