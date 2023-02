Frank Kessie, la bomba di mercato: "Pronto per l'Inter"

12 febbraio 2023 a

Il Milan potrebbe subire un nuovo, cocente smacco, dall'Inter. Dopo il caso Calhanoglu, ecco che all'orizzonte potrebbe esplodere il caso Kessie. Secondo alcune indiscrezioni negli ultimi tempi si sarebbero intensificati i messaggini tra qualche giocatore nerazzurro e il centrocampista del Barcellona, ex Milan. E come riporta la Gazzetta dello Sport, il vero intermediario di questa operazione potrebbe essere proprio Calhanoglu, esperto nei passaggi da una sponda all'altra dei Navigli. E così a quanto pare nella prossima stagione l'Inter potrebbe andare a rinforzare il centrocampo grazie proprio a Kessie.



Un'ipotesi che non è più da fantamercato ma che potrebbe concretizzarsi già con il prossimo mercato. E di fatto in casa nerazzurra si cerca di correre ai ripari dopo la partenza di Skriniar, data per certa già a giugno. L'arrivo di Kessie potrebbe dare un aspetto più "quadrato" al centrocampo nerazzurro con una diga a riparo del riparto difensivo. Xavi, tecnico del Barcellona, ha definito Kessie "giocatore importante". Ma il centrocampista non è ancora diventato un pilastro dei blaugrana. E così si fa sempre più probabile l'ipotesi di un ritorno in Italia.