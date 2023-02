Leonardo Bonucci impazzisce in tribuna: il raptus e le urla

14 febbraio 2023 a

Contro la Fiorentina un 1-0, con il brivido finale. La Juventus ha portato comunque a casa i tre punti, ma non sono mancate le polemiche. Locatelli all’89’, infatti, ha protestato per una spinta di Ranieri sulla giocata che precede la conclusione di Castrovilli. Per Fabbri non c'è stato fallo, ma l'arbitro è stato chiamato al Var per rivedere la posizione del difensore viola: Ranieri partecipava all'azione ed è in fuorigioco, per questo il gol è stato cancellato. Tutto merito del fuorigioco semiautomatico, che ha rimesso le cose a posto.

Gol annullato alla Fiorentina, Bonucci è una furia

Così, dopo l'annullamento dell'1-1, c'è stato nel frattempo anche qualche botta e risposta tra le due panchine, con quella della formazione ospite che è stata letteralmente beffata dopo essersi illusa e aver festeggiato la rete del potenziale 1-1. Ecco allora che è arrivata la vendetta da parte degli avversari, che è stata immortalata anche in un video che è poi circolato sul web. Qualcuno infatti posizionato sulle tribune dello stadio alle spalle della panchina della Juve ha registrato i momenti successivi alla decisione di Fabbri. Nelle immagini, si vede uno scatenato Leonardo Bonucci, ancora ai box per un infortunio di natura muscolare che gli ha impedito di giocare dallo scorso novembre, scagliarsi contro un giocatore viola.

Il centrale contro Venuti: “Mettiti seduto”

Sempre Bonucci, che ha seguito la partita in alcuni frangenti affiancato anche ad alcuni sostenitori, si è letteralmente scatenato. Oggetto della sua veemente reazione è il difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, che ha seguito la partita interamente dalla panchina con il suo mister, Vincenzo Italiano, che non gli ha concesso nemmeno uno spezzone. Probabilmente l'esterno si era lasciato andare ai festeggiamenti per il possibile pareggio degli ospiti senza fare i conti con il Var. Nel video si vede Bonucci arrivare nei pressi della balaustra e urlare: "Stai seduto, Venuti! Mettiti seduto".