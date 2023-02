Antonio Conte, indizio pesante: "Ecco dove può andare"

15 febbraio 2023 a

Antonio Conte è sempre più in crisi con il suo Tottenham che dopo aver raccolto una pesante sconfitta con il Leicester si ritrova con gli ottavi di Champions a rischio dopo la sconfitta nella gara di andata a Milano. A questo punto le voci di una possibile partenza del tecnico leccese da Londra si susseguono. Il fallimento del quarto posto e una eliminazione precoce in Champions potrebbero costare caro a Conte. Ma per lui, a quanto pare, le porte dell'Italia sono spalancate. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni parlavano di un interessamento da parte di Cardinale, numero uno del Milan, per Conte.

Ma anche sirene da Torino parlavano di un suo probabile rientro alla Juventus. E su questo punto, sul suo futuro, sono arrivate le parole proprio di Conte che danno un indizio chiaro su quale potrebbe essere il prossimo punto di approdo: "Futuro? Cerco di vivere il presente, sono successe tante cose in questo periodo. Da italiano, l’Italia è nel mio cuore e resterà sempre nel mio cuore". Parole chiare che lasciano intendere un ritorno in patria breve. A quanto pare Conte vorrebbe mettersi alle spalle l'esperienza al Tottenham. Solo un clamoroso ribaltamento dell'ottavo di finale a Londra potrebbe cambiare il destino dell'ex tecnico di Juve e Inter.